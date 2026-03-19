19日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比24.3％増の2585億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同18.9％増の1927億円だった。 個別ではグローバルＸ超短期米国債ＥＴＦ 、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 、ＮＥＸＴＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 、ＮＥＸＴ原油ブル が新