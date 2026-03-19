19日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数97、値下がり銘柄数467と、値下がりが優勢だった。 個別ではＱＰＳホールディングス、パワーエックス、ステラファーマ、アスタリスク、タカヨシホールディングスが昨年来高値を更新。リファインバースグループ、リボミック、ＥｄｕＬａｂ、ＴｅｒｒａＤｒｏｎｅ、カウリスは値上がり率上位に買われた。 一方、インテグル