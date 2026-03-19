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19日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ11238816.1 48260 ２. 日経Ｄインバ 23738 0.04842 ３. 野村日経平均 1686388.0 55970 ４. 楽天Ｗブル894916.4 57390