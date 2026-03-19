米地元紙『ロサンゼルス・タイムズ』は17日（日本時間18日）、「『可能性は無限大だ』ムーキー・ベッツがヨシノブ・ヤマモトの練習方法を取り入れている」と題した記事を掲載。ドジャースのムーキー・ベッツ内野手がスプリングトレーニングで取り組んできたトレーニングについてコメントし、注目を集めている。 ■苦難の1年を経て2026年に挑む ベッツは日本で幕を開けた2025年シ}