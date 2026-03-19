兵庫県神戸市を走る新名神高速で、大型トラックが関係する事故があり、積み荷が散乱したなどの影響で、新名神上りは約６時間通行止め、さきほど午前１０時４５分に解除されました。 警察によりますと、新名神高速道路上り神戸ＪＣＴ付近で、片側２車線の左側の道路を走っていた大型トラックが何らかの原因で、路肩の防音壁に衝突。はずみで車道をまたいで、右側の壁にも衝突したということです。 トラックは約７トンの荷物を積ん