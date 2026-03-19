アーティストグループ『Number_i』がグループのインスタグラムを更新。新曲『3XL』のミュージックビデオの舞台裏映像を公開しました。【写真を見る】【 Number_i ・岸優太 】『3XL』ミュージックビデオの舞台裏「 #Kc ver.」公開に「集中してる岸くんの真剣なお顔カッコよくてめっちゃ大好き」ファン反響インスタグラムでは、「“3XL” Behind the scenes #Kc ver.」とフィルムの絵文字を添えて綴り、メンバーの岸優太さんのビデオ