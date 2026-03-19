エーザイのロゴマークエーザイは19日、血液がんの一種、濾胞性リンパ腫の治療薬「タズベリク」（一般名タゼメトスタット）の国内投与中止を判断したと発表した。近く販売を取りやめる。米国などで行った臨床試験で、別の血液がん（2次がん）が複数発生したことを受けた措置。エーザイによると、タズベリクは2021年、標準治療が使えない再発、難治性の患者を対象に国内承認され、これまで約200人が使用した。海外での臨床試験