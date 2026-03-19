お笑いコンビ・EXITの兼近大樹（34）が18日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演。過去の出費について語った。この日は「自律神経のセルフケア」をテーマにトーク。「爆買いをする人は自律神経が乱れている」と指摘されると「忙しい時期はアプリでの課金」が絶えなかったと明かした。その額は驚きの「月200万円くらい」だったとぶっちゃけ。「アプリでガチャ引くために200万」をつぎ込んだと説明