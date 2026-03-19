厚生労働省は19日、有効期限が切れた健康保険証を持参しても今まで通り医療機関を受診できる期限を、ことし7月末まで延長すると発表しました。紙の健康保険証は去年12月に有効期限が切れ、現在、医療機関の受診には「マイナ保険証」か「資格確認書」の提示が必要となっています。しかし、厚労省は特例措置として、従来の健康保険証を持参した患者についても、ことし3月末までは保険診療を受けられる運用を行ってきました。厚労省は