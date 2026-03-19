ＷＢＣの決勝は１７日（日本時間１８日）にフロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われ、ベネズエラが米国を３―２で下し初優勝。なお、連覇をかけて臨んだ大谷翔平（３１＝ドジャース）らを擁する侍ジャパンは準々決勝でベネズエラに敗れ、史上最速での敗退を喫した。ベネズエラは大挙して訪れたファンの歓声を受けて３回にガルシアの犠飛で１点を先制。その後は両チームともに一進一退の攻防が続き２―２で９回を迎えた