【STARBUCKS STAND by BEAMS「EXTRA Collection」第二弾】 3月27日10時～ 発売予定 価格：1,320円～ スターバックスとBEAMS（ビームス）のライフスタイルプロジェクト「STARBUCKS STAND by BEAMS」より、「EXTRA Collection」第二弾として、タカラトミーのダイキャスト製ミニカー「トミカ」とのコラボ商品がスターバックス公式オンライン