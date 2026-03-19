名古屋を拠点に活動するアイドルグループ「ＳＫＥ４８」が１８日、３６ｔｈシングル「サンダルだぜ」を発売した。初のシングルセンターに抜てきされた大村杏（２０）は「ＳＫＥ４８ブームの再来を！」と宣言。さらには「夢は大きく持っていたい」と、再びバンテリンドームの舞台に立つことを誓った。――新曲「サンダルだぜ」は、ミュージックビデオ（ＭＶ）再生数も１９０万回を記録大村夏が楽しみになる明るい曲調の楽曲