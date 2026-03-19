中日は１９日、本拠地開幕２戦目となる４月１日の巨人戦（バンテリンドーム）でミラノ・コルティナ五輪・スノーボード女子ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬心椛（２１）が始球式を務めることを発表した。村瀬は岐阜県出身で２０２２年の北京五輪ではビッグエアで銅メダルを獲得。１７歳３か月でのメダルは日本人女子冬季五輪メダリスト最年少記録だった。今年２月に行われたミラノ・コルティナ五輪ではビッグエアで金メダル