高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第24週「カイダン、カク、シマス。」（第119回）が19日に放送され、ヘブンこと八雲（トミー・バストウ）が妻のトキ（高石）に秘密を告白。彼女の反応が描かれると、ネット上には「おトキ頼もしすぎる…!!」「最高のパートナー」「朝から泣きました…」などの反響が寄せられた。【写真】明日の『ばけばけ』トキと八雲、ついに怪談執筆へ八