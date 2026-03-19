男性４人組エアバンド「ゴールデンボンバー」のメンバー・樽美酒研二が１９日までに、自身のインスタグラムを更新した。この日決勝戦が行われベネズエラが初優勝したＷＢＣ（ワールドベースボールクラシック）に触れ、「悔しいから野球は面白い喜びだけじゃつまらないっすよねこれからも応援頑張ります！」とつづった。またＷＢＣの優勝トロフィーの写真と共に、「悔しいけど、、ベネズエラ優勝おめでとう御座います」と