チャンネル登録者数83万超のYouTuber、ちいめろさんが、2026年3月17日にXを更新。娘のまひめろさんが中学校を卒業したことを報告した。「父親の役割もできます」ちいめろさんは、かつて「保育園児ホスト」「小学生ホスト」として注目された琉ちゃろさんの母。まひめろさんは琉ちゃろさんの妹にあたる。ちいめろさんはXで、「ひめちゃん中学卒業しました 女子高生ひめちゃん楽しみ」と投稿。ティアラやリボンをつけたヘアメイクで、