ロッテは１９日、俳優の森永悠希（２９）が２７日に本拠のＺＯＺＯで行われる西武との開幕戦で始球式を行うと発表した。同日の試合は株式会社ロッテの冠協賛試合「ＸＹＬＩＴＯＬｐｒｅｓｅｎｔｓ２０２６ＯＰＥＮＩＮＧＧＡＭＥ」として開催。ロッテのキシリトールガム、キシリトールオーラテクトガムのＣＭキャラクターを務める森永が、大役を果たすことになった。森永は球団を通じて「このような大役をいただき、