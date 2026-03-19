WBC決勝・ベネズエラが米国破り初優勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで決勝が行われ、ベネズエラが米国に3-2で勝利し、初優勝を果たした。20か国がしのぎを削った約2週間。現地で取材を続けると、多種多様な文化が顕在し、互いに刺激を与え合う国際大会の魅力と意義がひしひしと感じられた。（取材・文＝THE ANSWER編集部・鉾久 真大）紙吹雪が