インスタグラムを共同投稿米大リーグ、パドレスのフェルナンド・タティスJr.外野手が日本時間18日、自身のインスタグラムを更新。日本の大手飲料メーカー「伊藤園」との共同投稿でコラボレーションを発表した。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の会見での振る舞いがきっかけ。ドミニカ共和国代表として共に戦ったフアン・ソト外野手（メッツ）が、これに反応した。タティスJr.と共同で投稿したのは、「伊藤園」の公