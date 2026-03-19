◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第７節浦和１―１（２―４）柏（１８日・埼玉スタジアム）柏はＰＫ戦の末、敵地で浦和に勝利した。今季２勝目。＊＊＊期待の大型ボランチがベールを脱いだ。明大から加入したＭＦ島野怜は、後半１５分からＭＦ原川力に代わって出場。開幕７試合目で初めてプロとしてのスタートを切った。島野は「（チーム内で）誰よりもぎらぎらしていたと思う」と、待ちに待った出場であったことを