テレビのサバイバル番組やアウトドア企画でおなじみの顔ぶれから、意外な名前まで、人々が思い描く「生存力の高い芸能人」像はさまざま。株式会社NEXERはこのほど、Osametと共同で、全国の男女1000人を対象に行った「サバイバル力が高そうな芸能人」についてのアンケート結果を公表した。 【調査結果】どこでも生きていけそうな芸能人がズラリ 「どこでも生きていけそう？サバイバル力が高そう」と思う芸能人をひとり