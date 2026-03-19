岡山県は2026年3月18日、ロシアの侵攻が続くウクライナで戦闘が長期化していることを受けて、県庁舎など県内の県有施設６カ所に設置している募金箱の設置期間を2027年３月末まで１年間延長することを発表しました。 県は日本赤十字社岡山県支部と連携して、募金箱を2022年3月から設置しています。県によりますと3月18日までに合わせて163万8812円が寄せられ、現地での救援活動に活用されているということです。 県国際課は