鈴木優磨がチームの現状に手応え「表現できたんじゃないかな」鹿島アントラーズは3月18日、J1百年構想リーグ第7節でFC町田ゼルビアと対戦し、3-0の快勝を収めた。この試合、前半5分に先制ゴールを挙げたFW鈴木優磨は、「前半は結構、自分たちのやってきたこと、積み上げているものを表現できたんじゃないかなと思います」と手応えを口にした。鈴木は試合の入りについて、「相手が結構、ふわっふわっとしていた」と語る。そのな