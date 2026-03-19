李政厚（イ・ジョンフ、サンフランシスコ・ジャイアンツ）が「投手」大谷翔平（LAドジャース）を相手に四球で出塁した。大谷のチームメートの金慧成（キム・ヘソン）はオープン戦8試合連続となる安打を放った。李政厚は19日（日本時間）、米アリゾナ州グレンデールのキャメルバックランチで行われたドジャースとのオープン戦に1番・右翼手として先発出場し、2打数無安打1四球をマークした。ワールドベースボールクラシック（WBC）