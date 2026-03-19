韓国・ソウル江北区（カンブクグ）一帯のモーテルで連続殺人を犯した疑いをもたれているキム・ソヨン容疑者（20）と一緒に撮影した「人生4カット」（プリクラの一種）の写真があるという情報提供の投稿が拡散している。19日、多数のオンラインコミュニティには、20代の男性Aさんが「モーテル殺人女、キム・ソヨンの人生4カット写真」という題名で作成した投稿が拡散した。該当の投稿物はカカオトークの対話内容をキャプチャーした