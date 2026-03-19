ハリウッドのセレブ、キム・カーダシアンがオスカーパーティーへ向かう途中で転倒する事故を起こした。カーダシアンはかかとの高さが20センチメートルに達するハイヒールを履いていた。ページシックスが18日に報じたところによると、カーダシアンはこの日、自身のティックトックアカウントに転倒する瞬間が写っている動画を投稿した。ボディーラインが果敢にあらわれるグッチのドレスにプリーザーヒールを合わせたカーダシアンは、