2026年北中米ワールドカップ（W杯）で韓国代表が着用する新しいユニホームが19日、スポーツブランドのナイキ（Nike）を通じて公開された。ホーム用のシャツは伝統の強烈なレッド、パンツはブラックを採用している。韓国サッカーの象徴である「白虎」がモチーフだ。上から下まで虎のカモフラージュ（斑点模様）パターンが力強く刻まれた、躍動感あふれるビジュアルだ。ナイキ・グローバルフットボールの韓国ユニホーム担当、ピータ