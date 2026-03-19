京都大学を卒業後、水道やガスが通っていないフィリピン「カオハガン島」に単身で移住した杉浦佑子さん（37）。40年前まで貨幣経済がほぼ存在しなかったという島で、彼女は現地の男性と結婚し、2人の子どもを育てる母親となった。異国の地での結婚生活は、日本の常識が通用しない驚きの連続だったという。【画像】杉浦さん一家の仲むつまじい写真や、「水道もガスもない」島の写真をじっくり見る最初にカオハガン島を訪れた際、