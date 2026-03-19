１８日、ハルドゥーン氏（左）と握手を交わす丁薛祥氏。（北京＝新華社記者／王曄）【新華社北京3月19日】中国の丁薛祥（てい・せつしょう）共産党中央政治局常務委員・国務院副総理は18日、アラブ首長国連邦（UAE）大統領中国担当特使のハルドゥーン・ハリファ・ムバラク氏と北京で会談した。１８日、ハルドゥーン氏と会談する丁薛祥氏。（北京＝新華社記者／王曄）