１７日、海南省瓊海市ボアオ鎮の南強村で花を楽しむ観光客。（ボアオ＝新華社記者／郭程）【新華社北京3月19日】ボアオ・アジアフォーラム2026年年次総会の開催が近づく中、開催地の中国海南省瓊海（けいかい）市博鰲（ボアオ）鎮の南強村では数十ムー（1ムー＝約667平方メートル）の花畑が見頃を迎えている。美しい景観が広がり、多くの観光客が訪れている。１７日、海南省瓊海市ボアオ鎮の南強村で花を楽しむ観光客。（ボアオ