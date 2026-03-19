深夜の路地で「道路に足のようなものが転がっている」と通報が入った。現場で見つかったのは、激しい暴行を受けた48歳のシングルマザーの遺体だった。【写真】この記事の写真を見る（2枚）自宅まであとわずか2メートルの場所だった。恨まれるような人物ではなかったという彼女は、なぜ残虐な犯行の標的となったのか。平成14年の事件の発端を追う。なおプライバシー保護のため、登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／続