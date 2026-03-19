◇第98回全国選抜高校野球大会第1日・1回戦沖縄尚学―帝京（2026年3月19日甲子園）第98回選抜高校野球大会が19日に開幕。第1日初戦の開幕ゲームでは、昨夏の甲子園王者・沖縄尚学が、16年ぶり出場の帝京（東京）と激突した。先発は昨夏の全国制覇に貢献したエース左腕の末吉良丞投手。140キロ台中盤の直球を軸に、緩急を使った投球で、帝京打線に的を絞らせない。初回に2三振。2回にも5番・蔦原からチェンジアップで空