女優の瀬戸朝香（49）が19日までに自身のインスタグラムを更新し、再現VTR出演時の制服ショットを披露した。「お知らせ3月19日（木）19:00〜21:00日本テレビ『THE突破ファイル 2時間SP』の空港税関再現VTRに…な！なんとーーー！！！後輩のりんちゃんと初共演しました」と書き出すと、空港税関職員制服姿の自身や、密輸犯役を演じた自身がマネジメントを行う俳優・りんたとのショットをアップ。「しかも！再現VTRで演じ