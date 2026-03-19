◇NBAブルズ109ー139ラプターズ（2026年3月18日ユナイテッド・センター）NBAブルズの河村勇輝（24）が18日（日本時間19日）に本拠地ラプターズ戦で9戦連続ベンチ入り。最終Qから4戦連続の途中出場すると、絶品アシストを決めるなど5得点2アシストで存在感を示した。しかしチームは完敗を喫した。前回の試合となった16日（同17日）のグリズリーズでは、5得点2アシスト1リバウンドをマークした。古巣との初対戦に「正直、