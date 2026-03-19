〈「ちゃんと踊って」先輩からの指摘、韓国で「実力不足」と言われたことも…それでもLE SSERAFIM宮脇咲良（28）が“代わりのいない存在”になれたワケ〉から続く今日3月19日、LE SSERAFIMのサクラ（宮脇咲良）が28歳の誕生日を迎えた。日本でのアイドル活動を経て、韓国で“3度目のデビュー”を果たした彼女の現在地とは？韓国エンタメウォッチャーのK-POPゆりこ氏が読み解く。（全2回の2回目／はじめから読む）【画像】スタ