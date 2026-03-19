セブン‐イレブン・ジャパンは19日、コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモ石油マーケティングと、コンビニエンスストアとサービスステーションの複合型店舗業態を展開することに合意したことを発表した。【写真】おいしそう！ななチキなど「スーパーセール」対象商品おにぎりやサンドイッチ、弁当などのオリジナルフレッシュフードや、揚げ物や惣菜、雑貨など、店舗と同様の商品を展開予定。また「さら