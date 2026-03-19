まるで映画のワンシーンのようなインコの群れの飛行が、話題を集めている。【映像】距離約1m！群れで飛ぶ大迫力のインコ（実際の様子）投稿したのは、Motoya117さん（@Motoya117）。静岡県にある掛川花鳥園で、インコが一斉に飛ぶ様子を撮影し、Xに投稿した。投稿者によると、インコとの距離はわずか1mほどだったという。まるで映画のワンシーン！インコの集団飛行掛川花鳥園の片岡さんに伺ったところ、動画で飛んでいるのは