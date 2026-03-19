第９８回選抜高校野球大会が１９日、兵庫県西宮市の甲子園球場で開幕した。開会式では史上４校目の春連覇を狙う横浜（神奈川）を先頭に、２年ぶり１６度目となる大阪桐蔭（大阪）、昨夏王者の沖縄尚学（沖縄）などが甲子園の土を踏んだ。選手宣誓では、北照（北海道）の手代森煌斗（てしろもりきらと）主将が、「（甲子園という）夢をつないでくれた先輩への感謝の思いを胸に、威風堂々戦い抜く」と誓った。今大会から出場機