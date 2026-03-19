俳優の芦田愛菜が19日、都内で行われた「GREEN×EXPO 2027 開催1年前記者発表会」に登壇。1年後に迫った同博覧会への期待感を語った。【写真】かわいい！トゥンクトゥンクとの対面に笑顔を見せる芦田愛菜『GREEN×EXPO 2027』公式アンバサダーを務める芦田。会場では同博覧会を紹介する映像が流され、「スケールの大きさっていうのが、どんどん具体化されてきていて、今回もますます好奇心をくすぐられます」と満面の笑みを浮