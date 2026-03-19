今日3月19日、LE SSERAFIMのサクラ（宮脇咲良）が28歳の誕生日を迎えた。日本でのアイドル活動を経て、韓国で“3度目のデビュー”を果たすまでの道のり、韓国人からのリアルな反応とは？韓国エンタメウォッチャーのK-POPゆりこ氏が読み解く。（全2回の1回目／つづきを読む）【画像】スタイル抜群！ショートパンツ姿で激しく踊る宮脇咲良さん28歳（写真多数）◇◇◇もはや珍しい存在ではなくなっているK-POPグループ内の日本