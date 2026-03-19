横浜市で開催される国際園芸博覧会（ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ）の開幕まで１年となった１９日、博覧会協会は、人気デュオ「ゆず」の公式アンバサダー就任を発表した。ゆずの北川悠仁さんと岩沢厚治さんは横浜市出身。「コラボレーションソング」を制作することが決まり、北川さんは「木や花の美しさ、優しさと、力強さも表現したい」と語った。２人は今月１日、会場でユズの木を植樹したという。公式アンバサダーはほかに俳優の