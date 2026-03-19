元AKB48で女優の前田敦子（34）の写真集「Beste」（講談社刊）の公式X（旧ツイッター）が19日までに更新され、著作権法違反行為について注意喚起をした。「【前田敦子写真集『Beste』公式より】」とし、「コピー、スキャン、デジタル化等の無断複製は著作権法上での例外を除き禁じられています。本書を代行業者等の第三者に依頼してスキャンやデジタル化することは、たとえ個人や家庭内での利用でも著作権法違反です」と訴えた