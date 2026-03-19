【WWE】SMACK DOWN（3月13日・日本時間14日／アリゾナ・フェニックス）【映像】「まるで肉食獣」人気女子レスラーの“テッカテカ”肉体美傲慢キャラが災いして“嫌われモノ”との噂も聞こえる女子王者。しかし、ベルトを腰に巻いて現れたその規格外のバッキバキの肉体に、ファンも「かっけえ」「まるで肉食獣」と反応。3カ月ぶりに復帰した因縁の相手も“肉体の暴力”でねじ伏せ、挑戦者の闘志