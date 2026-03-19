TBSの篠原梨菜アナウンサー（29）が19日までにXを更新。日本テレビの河出奈都美アナウンサー（29）に向けてラブコールを送った。アニメ好きで知られる河出アナはこれまで人気アニメのキャラクターに扮（ふん）したコスプレ姿を自身のSNSなどで公開してきたが、最近はその機会が減ったといい「さすがにコスプレしてなさすぎる」と吐露。「さすがにやりたい（とか言ってしれっと未公開写真出しましたすみません）」と、アニメ「新世