犬を飼ってから思う5つの大変なこと 1.生活リズムの変化 犬を飼う前でも、「毎日散歩に行く必要がある」「忙しくても犬のお世話を欠かさない」などと頭では十分理解している人が多いと思います。 しかし、実際に犬と生活を始めると、思っていた以上に生活リズムが崩れたり思ったような生活が送れなかったりして戸惑ってしまう飼い主さんは少なくありません。 特に日々のルーティーンが決まっている人や仕事や育