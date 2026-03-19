クラフト紙のノートや封筒で書き間違えたとき、普通の修正テープだと目立ちますよね。修正した形跡が丸わかりなのが気になります…。そんな悩みを解消してくれる、クラフト紙専用の修正テープがダイソーから登場していました！クラフト封筒に馴染みやすい色なのがポイント。修正跡がわかりにくいのが嬉しいです◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：クラフト修正テープ価格：￥110（税込）テープのサイズ（約）：幅5mm×長さ