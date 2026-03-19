整理収納アドバイザーの徳田かなです。整理収納の仕事をしていると、家を片付けたいというご相談をよくいただきます。多くの方が最初に話されるのは、「物が多くて困っている」「どこから手をつければいいかわからない」といった悩みです。しかし、片付けが進んだあとに起こる変化は、単に部屋がきれいになることだけではありません。現場では「家族関係が変わった」と言われることも少なくないのです。今回は、私が現場で見てきた