ダイソーのインテリアコーナーで、お部屋の雰囲気を手軽に変えてくれる優秀な「グリーンポット」を発見しました。110円（税込）という安さはもちろん、最大の魅力はその「軽さ」。本物の植物では難しい場所にも、重さを気にせず自由に飾れる使い勝手抜群のアイテムをレポートします。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：グリーンポット価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：4550480810720どこでも置ける手の