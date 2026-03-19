キッチン用の洗剤を入れる容器って、背が高いボトルだとすぐに倒れてしまうのが難点…。さらに口が小さいと、詰め替えの際にこぼして勿体ない思いをすることもあります。なんとダイソーの姉妹店スタンダードプロダクツに、ストレスなく快適に使えるディスペンサーが登場！詰め替えが楽になり、お手入れも楽でおすすめです◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スポンジが置けるキッチンディスペンサー（WH）価格：￥330（税