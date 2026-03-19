ダイソーの『つり下げタイプ トイレ洗浄剤』は、100円とは思えないコスパの高さが魅力。約500回使えて簡単に設置でき、トイレのくすみを防いでキレイをキープできる優秀アイテムです。安さのあまり最初は期待していませんでしたが、この手軽さと持続力なら十分すぎるクオリティ。今後もリピ買いしたい商品です♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：つり下げタイプ トイレ洗浄剤価格：￥110（税込）内容量：1個（40g）販売シ